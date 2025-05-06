反擊Makiyo忘本論 楊丞琳開港騷爆喊 力證有情有義

台灣天后楊丞琳相隔7年再度來港開騷，近日被插忘恩負義的她，於台上懷念多年來於背後幫助她的宣傳人員時感觸落淚，以行動力證自己並非「紅了不認人」。

台灣歌手楊丞琳近日被台日混血女星Makiyo（川島茉樹代）怒插忘恩負義，直斥她「紅了不認人」，雖然楊丞琳多番否認，也有不少相識多年的藝人朋友發文力挺其人品，惟事件依然鬧得熱烘烘。闊別香港7年的她，前晚在亞博舉行巡唱，在演唱會上以行動力證沒有「紅了不認人」。她除了特意獻唱廣東歌，更特別懷念某位看着她成長、在去年離世的香港宣傳人員，楊丞琳指多年來每次來港開騷，都是對方告訴她哪首廣東歌是當時的香港歌迷最喜歡的，也是這位工作人員幫她標註拼音，但這次對方已經不在。

豪花數百萬重現舞台 楊丞琳又指從第一次唱廣東歌開始就非常努力，希望大家感受到她的用心：「我希望我有做到，也希望他（已故工作人員）今天有聽到。第一次在香港沒有他在，心中有點遺憾，但是我又覺得他能聽得到，所以我覺得我不應該那麼悲傷。」期間她更忍不住爆喊，可見她是念舊情的人，粉絲亦報以掌聲給予鼓勵。

楊丞琳這次開騷全場爆滿，更有不少圈中好友如容祖兒、Twins、張栢芝、王祖藍及李亞男夫婦等送上花籃祝賀，好友陳妍希更驚喜現身捧場！楊丞琳全晚唱了近40多首歌曲，不時與台下樂迷互動，又不時派心、飛吻，令粉絲非常受落。據悉她這次豪花數百萬將演唱會舞台在香港重現，她也配合舞台主題，換了多套戰衣大晒女人味，令觀眾眼前一亮！