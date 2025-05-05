英文台節目表 明珠台
6:00 金融概要
7:00 新造電視
7:30 NBC世界新聞
8:00 金融概要
10:00 毛毛故事時間（Ⅳ）
10:30 芝麻街（LⅠⅤ）
11:00 細味文明
12:00 CGTN環球瞭望
1:00 簡簡單單做廚神（Ⅱ）
1:55 100道風味
2:00 笑笑小電影（ⅩⅩⅩⅢ）
2:50 澳紐豪華居庭（Ⅲ）
3:15 英國海岸鐵路遊（Ⅰ）
3:50 智能安樂窩
4:15 普通話新聞報道
4:30 新造電視
5:00 芝麻街（LⅠⅤ）
5:30 童遊野生世界
6:00 笑笑小電影 動物反斗篇（Ⅱ）
6:50 世界真細小
7:00 手語新聞報道
7:30 七點半新聞報道及天氣報告
7:55 100道風味
8:00 明珠雜誌
8:30 我要做廚神：澳洲篇（ⅩⅤⅠ）
9:15 世界真細小
9:30 驚天動地（PG）
11:45 晚間新聞
12:05 明珠雜誌
12:35 澳紐豪華居庭（Ⅲ）
1:05 中國24小時
1:50 金融概要
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：