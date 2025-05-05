天后瓣瓣掂 住最貴公寓 IU吸金1.77億 冠絕名人

吸金力強的韓星IU去年在音源、世界巡唱、劇酬及廣告等勁賺逾1.77億港元，榮登當地最賺錢名人，而她目前入住位於清潭洞的豪宅，市值逾1.11億港元，創下當地今年最貴公寓！

唱而優則演的樂壇天后IU，早前憑熱播劇《苦盡柑來遇見你》人氣再飆升。除了代言逾12個廣告之外，她去年3月至9月在全球12個國家及18個都市展開31場世界巡迴演唱會，招待逾50萬名觀眾，場場爆滿，加上她接拍電視劇及廣告，同屬頂級身價，吸金力驚人。據韓國財經網站《福布斯》推算IU去年在音源、劇酬、巡唱及廣告等各方面的收益，一年間至少進帳逾320億韓圜（約1.77億港元），榮登當地最高收入名人。

男友李鍾碩住半億豪宅 此外，IU在投資物業方面同樣別具慧眼，據韓國國土交通部近日公布當地十大最高市值公寓排名，IU去年初入住位於首爾江南區清潭洞的豪宅「Eterno清潭」，當時市值約7,100萬港元，短短1年已升值了約4,000萬港元，最近市值飆至逾1.11億港元，創下當地今年最貴公寓物業的紀錄，而男星宋仲基亦是居於同一幢豪宅。排第2位的則是張東健與高素榮夫婦居住的「The Penthouse清潭」，市值約1.1億港元。至於IU男友李鍾碩現居於龍山區漢南洞的「Nine One Hannam」，目前以市值約4,980萬港元位列第3位，天團防彈少年團（BTS）隊長RM與成員Jimin、男歌手G-Dragon同樣在該幢豪宅購入單位。

另外，金秀賢因私生活爭議，遭廣告商索償逾3,100萬港元，不過他現居於首爾城東區聖水洞的「Galleria Foret」豪宅，是他於2013年10月以約2,200萬港元購入，目前已升值了約2,770萬港元，他又分別於2014年及去年1月以1,700萬及4,900萬港元購入另一個單位及頂層公寓，現時3幢物業總市值已超過逾億港元。