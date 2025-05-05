暢所欲玄：風水輪流轉

有人說，自己是無神論或信甚麼宗教，須知道任何宗教信與不信都是個人選擇，不可能強迫或教人要認同你，一切都是因緣。同樣地，某些人一聽到玄學風水，馬上認定為迷信，或評論為非精密科學，請問怎樣證明？更有人說是聽別人講，卻又講不出是誰人所講，難怪坊間有那麼多電騙，禁之不絕。

有些人講甚麼也叫不醒，直至中伏一刻才講句「我早知，就不會這樣啦」，俗語有云「有早知無乞丐」！見到坊間某些「大師」多年來在各媒體自我宣傳，借用宗教綑綁善信的心去追隨他，目的是吸財啊！花若盛開，蝴蝶自來，一名真正的高手，用不着天天跑出來刷存在感。你可以單純地相信人，但不要以為世上有單純的人。

人有人運，家有家運，國有國運，可以透過八字計算出來。最近有著名鐘錶珠寶店老闆找我看新住宅風水，談到她的旗艦店舖因加租而不續租，要先知道她本人的大運仍在運中，店舖沒有了，也不是壞事，一個人在運，頭腦一定清醒，選甚麼都對，不用找風水師，因此其新住宅也找到了當時得令的風水屋，只需要內部做些布局已可以。至於該店舖的地運可能已退，從目測所見，附近吉舖也多，亦有些店舖開了一段短時間就關門了。

堪輿學者元海