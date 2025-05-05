「旅遊達人」梁芷珮主持無綫旅遊節目《南美潮什麼》，與攝影師老公深入探索巴西、玻利維亞及秘魯等地，並前往南美唯一天然綠洲，搭乘吉普車在沙漠奔馳，刺激到驚聲尖叫，更捉實老公大喊，之後成功登上彩虹山山頂，不禁與老公親吻合照。她又前往海拔較低的地方，換上泳衣在懸崖邊享受溫泉。