5月5日(一)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
05月05日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
梁芷珮懸崖邊歎溫泉
「旅遊達人」梁芷珮主持無綫旅遊節目《南美潮什麼》，與攝影師老公深入探索巴西、玻利維亞及秘魯等地，並前往南美唯一天然綠洲，搭乘吉普車在沙漠奔馳，刺激到驚聲尖叫，更捉實老公大喊，之後成功登上彩虹山山頂，不禁與老公親吻合照。她又前往海拔較低的地方，換上泳衣在懸崖邊享受溫泉。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20250505-0505_00282_065/梁芷珮懸崖邊歎溫泉
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc