譚輝智桂林演唱拒收打賞

歌手譚輝智早前在桂林亮相晚宴活動，獲大批粉絲支持，穿上民族服的他更與爸爸一同獻唱，氣氛熱鬧。他接受無綫娛樂新聞台訪問時，談到首次跟爸爸同台唱歌，笑言緊張到好似參加《中年好聲音2》一樣。表演期間，有觀眾拎現金打賞他，令他莫名其妙，笑說：「做乜畀錢我？呢度唔收錢，我唔係嗰啲嚟㗎！」