被毆司機撤告 王大陸：不存在恐嚇

33歲台灣男星王大陸自今年2月起，接連爆出涉嫌以偽造病歷逃兵役、與出租車司機發生衝突等案件，檢方本月1日起訴他違反《個人資料保護法》，而涉妨害兵役還在偵辦中，至於涉透過游姓富二代教唆打人的傷害罪部分，因雙方和解，被毆打的出租車司機撤告，予以不起訴。

王大陸「甩身」後，其內地工作室相隔近3個月再發文，指他對衝突事件已作出深刻反省：「對乘車過程中未能良性溝通導致口角衝突，王大陸已向當事人司機誠摯致歉並主動承擔相應責任，對爭執過程中存在的言語問題及不禮貌行為深刻反省，對事件發展過程中給社會大眾造成的困擾，以及可能引發的負面示範效應深表歉意。」

未提涉逃兵役一事 而王大陸的態度亦作出180度轉變，否認教唆犯罪、參與違法犯罪暴力行為、恐嚇等罪名，工作室澄清：「『司機女兒發生譴責』相關內容是惡意捏造，為博取流量企圖誤導公眾。不存在教唆犯罪行為，不存在參與違法、犯罪、暴力行為，不存在任何形式的恐嚇行為，不存在涉黑背景及關聯。」並指涉事司機已充分理解、接受調解並撤銷告訴。至於涉妨害兵役、違反《個資法》等，工作室隻字未提。