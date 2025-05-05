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李多慧扭腰露腿賀校慶
韓籍啦啦隊女神李多慧到台灣發展後人氣急升，工作忙碌。日前她受邀擔任國際交流宣傳大使，到台中一間中學與學生慶祝55周年校慶，她特地換上校服現身，大晒長腿及纖腰，粉絲見到她都紛紛拿出手機拍攝，現場掀起陣陣尖叫聲。李多慧大展親民形象，進入教室與同學們合照，還即場大跳熱舞，氣氛High爆。
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