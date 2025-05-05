傳康堤男友隨行捧場 陳奕迅日本騷 壓軸瀛風冧粉絲

「歌神」陳奕迅（Eason）首度在東京橫濱頂級演出場館開騷，為入鄉隨俗特別規劃「東瀛情懷歌單」，除了翻唱日本殿堂級歌手玉置浩二的經典作，連鋼琴家西村由紀江都自費到場朝聖。而Eason太太徐濠縈則網晒疑似「準女婿」的隨行照，似乎女兒康堤的男友已融入家中。

Eason日前在日本K-Arena舉行全球第159場個唱，港、日、台及內地逾萬粉絲齊捧場，連日本鋼琴家西村由紀江都買飛捧場兼到後台跟他首次會面，坦言聽到Eason在台上提了3次她的名字很感動。為答謝日本歌迷支持，Eason於Encore部分重新演繹玉置浩二經典《Mr. Lonely X 愈想愈無謂》的雙語版本，還有改編自西村由紀江鋼琴曲的《傷信》，而《富士山下》亦不可或缺，Eason笑道：「來到日本點可以唔唱呢首？」前奏一響，即引爆全場歡呼聲哄動。

他還驚喜獻唱1995年於日本錄製的出道代表作《遊離份子》，並說：「這首歌與日本關係很深，當年華星唱片特別邀請作曲家浦田博信為《新秀》冠軍作曲，歌曲更是由Chage & Aska的編曲家為我編曲，我人生第一次來日本，第一次於東京目黑區錄音、六本木拍MV，MV是郭啟華執導拍攝，第一次吃到日本壽司也是這一年，郭啟華還笑我：『吓？你第一次食壽司？』非常多美好回憶。」騷後有歌迷在網上表示：「最完美狀態演繹所有曲目，最極致聽覺體驗！」

騷後遇地震 有傳今年日本或有地震災難，而騷後翌晨發生4.1級地震，不過Eason「未驚過」，表示：「不要過分over thinking，未發生，別當真！」（《夢的可能》歌詞），反而指日本百日咳很厲害，今次亦減少了外出，保護自己，免得影響演出，笑言待完騷後才與家人外出食拉麵。有港迷在網上呼喚Eason到啟德開騷，他回應：「遲啲再講啦！」而Eason太太徐濠縈昨日網晒遊日照，同行有囡囡陳康堤外，還有疑似女兒的混血男友，有網民留言問：「康堤仔？」又讚陳家好幸福。