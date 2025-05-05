疑拍滑水戲出事 魏浚笙受傷送院 驚動半百藝人

男神魏浚笙（Jeffrey）拍戲遇意外，下巴、頸部動脈出現多處血痕，目測有8吋長，由於傷勢嚴重，近半百藝人紛紛送上問候，蔡卓妍更留言：「Omg!」對Jeffrey之傷勢大表驚訝！據知，Jeffrey正拍攝有關滑水的新片，尚有幾日便煞科，女角楊偲泳祈求之後一切順利！

Jeffrey前日於社交媒體Po出拍戲時受傷的照片，見工作人員把他抬到船上，他躺下時動彈不得，眼神空洞，狀況甚虛弱，頸部纏着紗布止血，隨即被送到醫院接受治療。

他入院後依然清醒，可以自行坐着，但下巴和頸部，甚至動脈位置出現多處又長又深的血痕，目測8吋長，傷勢嚴重，血痕外亦見到不少瘀傷，隨時留下疤痕！為免粉絲擔心，他亦報平安：「不幸中之大幸，多謝天父保佑。受傷嗰刻，個腦一片空白，多謝劇組上上下下的照顧。」Jeffrey經理人公司亦有回覆傳媒查詢：「目前並無大礙，現已回家休息。感謝大家的關心和祝福！」Jeffrey於圈中人緣甚佳，意外曝光後，圈中近半百藝人送上問候，鄧麗欣、謝安琪、李幸倪等紛紛慰問，蔡卓妍更留言：「Omg!Speedy recovery!」

拍檔楊偲泳祈求平安 由於今次拍攝要保密，Jeffrey未有透露正拍攝甚麼電影，但據知他正與楊偲泳、朱鑑然合作，由馮志強執導的電影《浪花男女》以滑水為主題，該片還有幾日便煞科，昨日劇組依然繼續開工，楊偲泳於社交平台Po出海相及疑似開工相，其中一張相見她的腳纏有膠帶，未知是受傷還是作保護用，她亦有留言祈求之後拍攝能夠平平安安。而朱鑑然亦有在社交平台Po出穿上滑水裝的短片，見他正聽着音樂，應是在拍攝前聽歌放鬆心情。