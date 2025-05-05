鍾柔美爭分入大學 姚焯菲諗計撩熟Tiger

「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）與鍾柔美（Yumi）昨日出席嘉年華會，Chantel近來忙於排練舞台劇，直言與拍檔Tiger都是內向型性格，期望能夠變得更熟悉，減少尷尬。而Yumi則忙於學業，希望得到好成績升上大學。

藝人姚焯菲、鍾柔美、林智樂、文凱婷、胡子彤和台灣女團GENBLUE等昨日現身旺角出席嘉年華活動。受訪時，Chantel表示近來的時間都被舞台劇和電視劇分割成一半；雖然正積極排練舞台劇，但因每位主演的工作安排不同，未必每次都能湊齊人，而自己會盡量參加綵排，她表示與MIRROR成員Tiger的練習尚未開始，因雙方都忙於各自的工作，她指二人都是內向性格，希望之後能變得更熟落，以減少尷尬的情況。提到學業方面，Chantel指需要與公司進一步溝通，才能透露更多消息。

減少曝光率 至於Yumi則透露正忙於考試，表示今年尚未推出新歌，參加活動的次數也大幅減少，主要是因為感受到學校中的激烈競爭，渴望考取好成績以進入大學，所以將更多時間投入到學業中，待考試完結後，便會更積極參加活動，並專注於正在製作的音樂作品上。

同場的胡子彤以歌手身份亮相，他直言今年要做樂壇新人，預計將推出3至4首歌，問他可有想過挑戰跳唱歌？他笑言都想，但事前一定要好好練習，並會向前輩林峯取經，因對方夠晒經驗。