上水廣場響Sing威 梁浩賢陳芊芸沈宗賢謝絕粉絲攬錫

唔信《中3》賽果內定

談及將於本月11日舉行的《中3》總決賽傳出「內定」風波，有指冠、亞軍分別是趙浚承和黃博，而季、殿軍則是李金凱和張與辰之爭，但3人齊聲表示不相信有內定：「成日都咁傳啦！由『中1生』傳到『中2生』，唔信係因為我哋都有參賽，最後都係睇現場表現，大家笑吓就算。」問到可有心水？梁浩賢睇好大熱之一的張與辰，陳芊芸則喜歡趙浚承：「我諗睇開節目嘅都會鍾意佢，因為唱得好又靚仔，最衰佢結咗婚啦！不過個個歌手都有潛質。」沈宗賢自言與劉洋合唱過，所以會特別加分，但若要猜冠軍得主，則覺得「靚聲王」黃博最有勝算。