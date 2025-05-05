上水廣場響Sing威 梁浩賢陳芊芸沈宗賢謝絕粉絲攬錫
無綫節目《中年好聲音2》歌手陳芊芸、沈宗賢與梁浩賢舉行露天音樂會，特別獻唱謝霆鋒歌曲致敬，3人表示不相信《中3》總決賽有內定，陳芊芸睇好傳聞中的冠軍趙浚承，而梁浩賢與沈宗賢則認為是張與辰和黃博之爭！
前日《中年好聲音2》歌手陳芊芸、沈宗賢與梁浩賢在《上水廣場 夢想好Sing音》戶外音樂會獻唱，又與半百粉絲揮着熱汗大合唱及玩默契遊戲，期間粉絲大叫「I Love You」，3人即以飛吻回禮，當中梁浩賢向偶像謝霆鋒致敬，除翻唱《壞習慣》外，又齊齊大合唱《活着VIVA》。
3人受訪時表示不怕曬住演出，最緊要粉絲開心，但會避免與粉絲有太多親密接觸，包括禁止攬及錫，梁浩賢說：「我哋啲粉絲都好乖，有時都會搭吓膊頭，但女粉絲會避忌啲，費事有誤會啦！」陳芊芸接受與女粉絲拖手，沈宗賢則指搭膊頭已是極限！
唔信《中3》賽果內定
談及將於本月11日舉行的《中3》總決賽傳出「內定」風波，有指冠、亞軍分別是趙浚承和黃博，而季、殿軍則是李金凱和張與辰之爭，但3人齊聲表示不相信有內定：「成日都咁傳啦！由『中1生』傳到『中2生』，唔信係因為我哋都有參賽，最後都係睇現場表現，大家笑吓就算。」問到可有心水？梁浩賢睇好大熱之一的張與辰，陳芊芸則喜歡趙浚承：「我諗睇開節目嘅都會鍾意佢，因為唱得好又靚仔，最衰佢結咗婚啦！不過個個歌手都有潛質。」沈宗賢自言與劉洋合唱過，所以會特別加分，但若要猜冠軍得主，則覺得「靚聲王」黃博最有勝算。
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