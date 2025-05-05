心繫情人避談正印 摸手仔搵王敏奕 朱敏瀚男女不分

藝人王敏奕與朱敏瀚（朱仔）為無綫劇集《虛擬情人》落力宣傳，朱仔蒙眼靠「摸手仔」認情人，狂摸王敏奕卻認錯是林景程。至於王敏奕笑指自己像跨境學童，為拍劇和宣傳兩邊走。

王敏奕、朱敏瀚與楊卓娜等昨日為熱播劇《虛擬情人》宣傳兼大玩遊戲，朱仔蒙眼摸手仔找尋劇中愛人「程晴」王敏奕，結果卻猶豫於王敏奕、林景程及楊卓娜之間，最終更誤將林景程當情人，場面搞笑！

朱仔表示劇集於兩年多前拍攝，出街後反而不敢看：「因為演員不斷求進步，始終兩年幾前拍，覺得自己演得有瑕疵。」他感激觀眾喜歡他們這對CP組合，並透露稍後會找不同好友拍片宣傳，問到緋聞女友陳曉華有冇份？他即「Adam」（劇中角色）上身說：「監製落咗Data落Adam度，我哋要講番虛擬情人。（因為陳曉華係真實情人，唔係虛擬？）我作為Adam 1.0只會對住程晴。」

楊卓娜鋼管舞被彈核突 對於有觀眾認為劇中AI脫離真實情況，王敏奕表示故事始終比較Fantasy，希望大家能代入這Fantasy世界。談到近來忙於在內地拍劇，又要趕回港做宣傳會否很辛苦？她揚言最重要是做出好成績：「辛苦但開心嘅，辛苦大家要配合我嘅時間。」又自嘲像跨境學童。

至於劇中大跳鋼管舞的楊卓娜，坦言拍攝時感尷尬，更踢爆老公對她的評語：「佢話好核突、好核突，哈哈！」