獨家消息：張智霖相隔12年助陣 張曦雯升呢做劇后 男神拱照

早前榮升視后的張曦雯現時做埋「劇后」，連拍多劇的她將與兩位型男張智霖及吳卓羲首度合作開劇，更會跟高海寧鬥戲！而她在現時拍攝中的《俠醫》演地產經紀，但坦言不熟行情，投資事宜都交由父母及男友處理。

無綫女神張曦雯早前在《萬千星輝頒獎典禮2024》榮膺「馬來西亞視后」，現時可說是無綫的「劇后」，劇接劇冇停手。繼與袁詠儀（靚靚）拍完《模仿人生》後，現時她跟視帝陳豪、劉佩玥及馬貫東等正趕拍新劇《俠醫》，據知此後將與靚靚老公張智霖（Chilam）及吳卓羲首度合作，拍攝陳維冠監製的新劇《璀璨之城》（暫名）。《璀》劇兩位女主角曾先後傳出由視后龔嘉欣、林夏薇及已離巢的黃智雯擔演，不過據知現時除了張曦雯外，另外一位女主角會是高海寧，由於高海寧剛開拍《新聞女王2》，故《璀》劇最快要5月下旬才開拍。

高海寧爭仔反面 今次是Chilam繼劇集《衝上雲霄II》後，相隔12年再為無綫拍劇，劇集將於澳門取景拍攝。有指他與卓羲飾演豪門世家出身的兄弟，而張曦雯及高海寧本是好閨蜜，與兩位男神有糾纏的感情線，後來她們因同時愛上同一個男人，導致姊妹反目。

各演員做足保密工夫，未有透露《璀》劇細節，Chilam日前接受本報獨家訪問時說：「係接咗套劇，但所有嘢唔方便講住，一切有待之後劇組公布。」張曦雯亦說：「我拍完《俠醫》係要開另一套新劇，但詳情要留待公司公布，其實我都好想挑戰古裝劇，但擔心古裝對白自己未必講得好。」至於高海寧則指之前有聽聞會接拍新劇：「不過暫時點安排我都未知，始終要完成《新聞女王2》拍攝先。」

欽點男友做財政大臣 另外，張曦雯目前正在拍攝《俠醫》，當中飾演一名性格率直、純真的地產經紀，她自言跟角色一樣不熟行情，是個對數字沒概念的人，若投資買樓會交由父母處理，她說：「之前買虛擬貨幣就交畀男朋友搞，佢以前喺銀行做，靠晒佢。」問到是否意指投資在對方身上？她笑稱自己比較踏實，還是上班賺錢然後放在銀行儲蓄較穩妥。