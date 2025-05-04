英文台節目表 明珠台
6:00 金融概要
6:30 （續）金融概要
7:00 新造電視
7:30 金融概要
8:00 權能時間
9:00 知識新天地
1:00 探索巴塔哥尼亞
1:50 世界真細小（ⅤⅡ）
1:55 瞬間看車CAM（Ⅳ）（PG）
2:50 花生動畫
3:00 清心直說
3:30 恩雨之聲
4:00 花生動畫
4:15 普通話新聞報道
4:30 校園偵探社（Ⅰ）
5:05 毛毛故事時間（Ⅳ）
5:30 搞鬼孖寶（Ⅱ）
6:00 探索巴塔哥尼亞
6:50 世界真細小（ⅤⅡ）
7:00 手語新聞報道
7:30 七點半新聞報道及天氣報告
7:55 100道風味
8:00 狗狗老友記（Ⅱ）
8:30 笑笑小電影動物反斗篇（Ⅱ）
9:25 世界真細小（ⅤⅡ）
9:30 翻生侏羅館2
11:35 晚間新聞
11:55 狗狗老友記（Ⅱ）
12:20 澳洲滋味精選
12:50 中國24小時
1:35 金融概要
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
爆料方法 :
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