羅拔集結「復仇者」 撐漫威新片
漫威（Marvel）反英雄電影新作《雷霆特攻隊*》（Thunderbolts*）前日於北美等地開畫，「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）拉大隊與拍攝中的《復仇者聯盟5：末日之戰》（Avengers: Doomsday）一眾拍檔捧場以示支持。
於《復5》飾演大反派「末日博士」的羅拔在社交網分享照片及留言為《雷》片打氣：「冇得傾！與老復仇者一同晚飯及睇戲，太有型、新鮮同好強烈，恭喜晒。」剷了平頭的羅拔與一眾「復仇者」包括「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）、「尚氣」劉思慕、「牌王」Channing Tatum、「蟻俠」保羅魯特（Paul Rudd）以及「新美國隊長」安東尼麥奇（Anthony Mackie）等齊齊做出T字手勢支持《雷》片。
另一方面，《雷》片周四的北美優先場票房收1,150萬美元（約8,970萬港元），略低於上一部漫威電影《美國隊長4：勇敢新世界》（Captain America: Brave New World）的1,200萬美元（約9,360萬港元）。
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