羅拔集結「復仇者」 撐漫威新片

於《復5》飾演大反派「末日博士」的羅拔在社交網分享照片及留言為《雷》片打氣：「冇得傾！與老復仇者一同晚飯及睇戲，太有型、新鮮同好強烈，恭喜晒。」剷了平頭的羅拔與一眾「復仇者」包括「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）、「尚氣」劉思慕、「牌王」Channing Tatum、「蟻俠」保羅魯特（Paul Rudd）以及「新美國隊長」安東尼麥奇（Anthony Mackie）等齊齊做出T字手勢支持《雷》片。