金賽綸父親喪女兩日 追28萬租屋保證金

童星出身的韓星金賽綸今年2月16日自殺身亡，終年24歲。她於2022年5月酒後駕駛釀成意外，昨日有消息指有份投資其參演電影《我們每天每天》的公司曾提出歸還投資金額的訴訟，但被法院判敗訴。據悉製作公司與投資公司A於2021年5月簽約，A公司投資2億韓圜（約113萬港元），到電影收資平衡之後製作公司需歸還，並給予銷售額的15％。

金賽綸後來捲入酒駕風波，令電影未能如期上映，但製作公司未有向金賽綸追究法律責任，亦未有要求她歸還9,000萬韓圜（約51萬港元）的演出酬勞，A公司要求歸還投資金，但法院指責任並不在製作公司，沒有義務歸還投資金，而《我》片預計於今年秋天上映。

另外，有韓媒爆料指金賽綸的父親在女兒去世兩天後便聯絡金賽綸的出租人，希望拿回女兒的5,000萬韓圜（約28萬港元）租屋保證金，但後來才得知保證金是由教育公司的職員A某代為繳付，知情人士表示：「父親應該不知道女兒是如何租下該單位，出租人本來也很驚訝，後來已經將保證金還給A某。」