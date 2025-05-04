強調並非逃避責任 廣末涼子確診躁鬱症 停工休養

日本女星廣末涼子上月撞車送院後，因情緒失控踢傷女護士惹起軒然大波。事務所發聲明指她確診雙相情緒障礙症（躁鬱症）及甲狀腺機能亢進症，宣布停工，但強調並非以病為由逃避責任！

44歲日本女星廣末涼子前年6月與已婚廚神鳥羽周作爆出不倫戀後，星途受挫，近期逐步復出，演藝事業初現曙光，卻於上月初再惹是非。她上月7日駕車與貨車相撞送醫，之後因情緒失控踢傷女護士被捕，涉「危險駕駛致傷罪」受查，原定羈押至上月19日，最終提早3天獲釋。

廣末事發時舉止失常，接受抽血及驗尿等藥物測試後，體內對毒品呈陰性反應，調查機構搜屋後亦沒發現違禁藥物。事務所前晚突然在官網發布聲明，指廣末上月獲釋後，入住醫療機構期間，被診斷患上雙相情緒障礙症（躁鬱症）及甲狀腺機能亢進症，現時在醫生管理下接受治療，之後也會繼續就醫或在家療養。

將繼續配合調查 「雙相情緒障礙症」是指既有躁狂，又有抑鬱症發作的心理障礙，而「甲亢」症狀則包括煩躁、無法入睡、心跳過速、甲狀腺腫脹，以及體重減輕等症狀，似乎是導致廣末情緒失控的原因。但事務所強調並非試圖以她患病為由逃避責任，廣末將暫停演藝活動，專心接受治療，會以恢復身心健康為優先，並繼續誠實地配合執法部門的調查。