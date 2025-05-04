仙女出巡照樣貼地 雲浩影蜜遊海南島 踢拖摘菜

樂壇女神雲浩影（Cloud）年初被爆與音樂監製馬敬恆（T-Ma）發展地下情，之後二人大方認愛，相當難得。近日他們還愛得高調，先後於社交平台分享在海南島蜜遊的照片，可謂羨煞旁人！

T-Ma上載了一張兩人於海邊策騎的照片，身穿白裙的Cloud仙氣十足，展現甜美笑容。之後，他們到南山海上觀音和騎樓老街遊覽，T-Ma還相當接地氣，着住膠拖摘葱，親自炮製葱油麵給女友品嘗，他留言表示：「First time in Hainan～And I made scallion noodles！」簡直甜度爆燈！

自嘲鄉下妹 Cloud見男友公開放閃，亦透過社交平台出Po晒愛，除了二人合照之外，更見她身穿T恤、短褲，腳踩粉紅色膠拖親自落田摘菜，與平日的仙女Look形成反差，她更配文：「返鄉下做鄉下妹，耕吓田，餵吓雞，沒有冷氣，只有風扇和蚊帳，不要忘記回家的溫暖，樸實的生活有平凡的幸福。」網民紛紛留言道：「邊個鄉下有啲咁靚嘅鄉下妹呀？」相當搞笑。