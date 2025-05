擁有34E豐滿上圍的藝人陳欣茵,離巢無綫後轉型做KOL,落力經營社交平台,不時在社交網上載性感相派福利。近日她去了埃及旅遊慶生,大晒在紅海橙灣島沙灘上影的靚相,見她穿黃色比堅尼上陣,盡騷導彈身材!她發文:「人在埃及紅海橙灣島的沙灘上,睡了個生日午覺,嗯!人生就應該這樣過,Happy birthday to me, Be glamorous as always!」