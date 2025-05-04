摸Pet Pet：重新創造「動物園」 羅天宇打破囚籠 槽肥愛犬

愛心爆棚的羅天宇家中猶如動物園，他當初就是不忍哥基犬「包包」遭前主人整日困在籠中，才帶回家收養，現時被媽咪養得肥嘟嘟，相當可愛！他直言「動物園」曾因寵物離世而「關閉」多年，但現時已重開，更有意再添新成員！

無綫小生羅天宇家中從小到大都十足動物園一樣，現時養了兩隻狗、一隻貓、三隻烏龜及兩隻兔仔，相當熱鬧。十多年前因寵物離世，天宇相當傷心，動物園亦因此「關閉」多年。直至初入行因工作時間不穩，他擔心媽咪獨自留家孤伶伶，當年趁情人節送了一隻松鼠狗做禮物，媽咪不出3日已被狗狗融化，出雙入對！他說：「阿媽其實鍾意寵物到不得了，但係經過生離死別，所以先暫停咗一段時間。佢寵到啲狗仔當咗佢係女王，當晒所有人係敵人，好保護我阿媽，我哋都畀啲狗咬到損手爛腳，出街前錫啖阿媽都唔得！」

最怕生離死別 天宇的動物園「重啟」後愈來愈熱鬧，現時其中一隻飼養的哥基犬「包包」肥嘟嘟相當可愛，原來他因不忍「包包」經常遭前主人困在籠中，才帶回家收養：「『包包』喺前主人嗰度因為成日周圍屙，所以每日被困喺籠度，於是我就帶咗佢返嚟，試吓相唔相處到。初頭佢都會咬嘢、周圍屙，依家就唔會，仲好肥、好可愛，其實我阿媽養嘅狗都係肥，『包包』都要減肥喇！」

養寵物最痛苦的就是要面對生離死別，天宇最傷心是痛別由7、8個月大已開始飼養的鬆獅狗，他憶述當年見到狗狗在寵物店愈來愈大隻，再沒有找到主人就會被送去人道毀滅，於是向媽咪說謊，稱只是幫朋友暫托數天，結果一養就是10年，他說：「養到佢10歲因為病痛走咗，佢係自己一手湊大，佢走嘅時候真係好唔捨得。佢淨係認一個主人，好似我去咗開工，佢就全日坐喺屋企嗰個位等我返嚟，狗狗真係我哋嘅屋企人。」他又指有意再添變色龍及蜥蜴等新成員，讓「動物園」變得更熱鬧！