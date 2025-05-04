老友互動成彩蛋 王祖藍音樂劇落幕 鄧超肉緊抬「舉」

藝人王祖藍的首個音樂劇獲好友鄧超及陳赫捧場支持，鄧超上台送抱時把祖藍整個人舉起，又稱被對方的演出觸動到流淚，但陳赫即場踢爆他並沒有真喊，3人互動成最大彩蛋。

藝人王祖藍首個音樂劇《揚名立萬》日前於上海舉行，劇終後祖藍與眾演員在台上與觀眾互動，祖藍表示：「第一次做普通話音樂劇所以好緊張，不過今日有好多朋友來捧場支持令我輕鬆好多，鄧超在嗎？仲有陳赫？」二人於全場起哄下，由觀眾席行上台，鄧超與祖藍擁抱後，更將他成個人抱起，引來台下觀眾爆笑。鄧超說：「祖藍演出真的好震撼，被感染到又喊又笑，眼淚都掉在座位上，你怎麼可以演得這麼強大呢？」在旁的陳赫即踢爆他根本沒有喊。

孫儷陪老公撐場 鄧超又表示邀請了近日忙於宣傳劇集《蠻好的人生》的太太孫儷陪同欣賞：「最近工作比較忙的「曼黎女士（孫儷角色名）」我也帶來了，她說一定要來，今天好像如夢如幻，就像蠻好的人生一樣。」而在觀眾席的孫儷一直掩嘴笑。

鄧超又滔滔不絕分享讀大學時演音樂劇的趣事：「我本來就夢想成為音樂劇演員，二年級的時候我不是音樂劇班，但我選修《美女與野獸》，但在演出時一個字都唱不出來。」有人問他是演美女還是野獸時，風趣的鄧超搞笑說：「我演美女……是美女與野獸之間的那朵玫瑰花，我覺得你們這班舞台劇演員太強大了，好羨慕你們，能夠享受這段美好的人生，在舞台上自由唱歌跳舞演故事，你們太棒了！」