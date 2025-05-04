回鄉獻聲 麒麟臂贈興 周柏豪化身東莞大使 嗌4萬歌迷食燒鵝
內地《超級草莓音樂節》一連多日於東莞虎門公園舉行，現場樂迷多達4萬人，逼爆整個公園，一眾嘉賓分別唱出經典金曲，炒熱氣氛。而本身是東莞人的周柏豪更化身大使，叫大家來食燒鵝和睇籃球賽。
香港歌手楊千嬅、周柏豪、泳兒、王菀之和曾比特昨日於東莞登台獻聲，柏豪作為打頭陣表演嘉賓，大唱快歌期間更興奮到脫下外衣，騷出粗壯的手臂，引來全場尖叫。本身是東莞鄉親的他，現場化身「大使」為觀眾作介紹，更透露11月會有籃球賽，叫大家前來吃燒鵝和睇波，相當搞笑，他謂：「大家知道我鄉下係東莞？今次返嚟老家，大家都係我啲表姐表哥，我哋東莞籃球好威水喎！今年東莞女籃攞咗WCBA冠軍係咪？畀啲掌聲鼓勵吓佢哋。11月份開始呢，就有球賽喺我哋中國籃球城市東莞舉辦，大家可以嚟東莞食燒鵝、睇籃球好唔好？11月都係我生日喎！」柏豪演出後即在社交平台Po相，表示：「4萬人的歡呼聲就是震撼，感謝你們晚上就來排隊，太辛苦了，愛你們。」
千嬅趁機玩餐飽
至於尾聲才登台表演的千嬅，在出席音樂會之前，趁着一連多日的假期，帶同囝囝Torres到北京環球影城玩個痛快。昨晚，她唱出《煉金術》、《處處吻》等耳熟能詳的經典歌曲，令全場氣氛高漲。而連日來，王菀之和泳兒都有為演出做足準備，後者更綵排至凌晨4點，相當敬業，難怪演出時被樂迷大讚聽到起雞皮！至於曾比特則唱出《初戀》一曲。
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