回鄉獻聲 麒麟臂贈興 周柏豪化身東莞大使 嗌4萬歌迷食燒鵝

香港歌手楊千嬅、周柏豪、泳兒、王菀之和曾比特昨日於東莞登台獻聲，柏豪作為打頭陣表演嘉賓，大唱快歌期間更興奮到脫下外衣，騷出粗壯的手臂，引來全場尖叫。本身是東莞鄉親的他，現場化身「大使」為觀眾作介紹，更透露11月會有籃球賽，叫大家前來吃燒鵝和睇波，相當搞笑，他謂：「大家知道我鄉下係東莞？今次返嚟老家，大家都係我啲表姐表哥，我哋東莞籃球好威水喎！今年東莞女籃攞咗WCBA冠軍係咪？畀啲掌聲鼓勵吓佢哋。11月份開始呢，就有球賽喺我哋中國籃球城市東莞舉辦，大家可以嚟東莞食燒鵝、睇籃球好唔好？11月都係我生日喎！」柏豪演出後即在社交平台Po相，表示：「4萬人的歡呼聲就是震撼，感謝你們晚上就來排隊，太辛苦了，愛你們。」