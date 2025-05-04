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戴祖儀騷美腿唱歌冧粉絲
戴祖儀一雙長腿，非常養眼！
無綫藝人戴祖儀唱歌、拍劇同樣出色，近日她獲邀出席晚會活動表演，以一身黑色晚裝亮相，大騷鎖骨及修長美腿。她在社交網Po出靚相，並寫下：「每次唱歌最開心是能夠擁有熱情的觀眾，能被大家的熱情和團隊精神感染，又是一個有所得着的一晚。」見她在台上大展歌喉之餘，還到台下跟粉絲近距離互動，大玩自拍，盡顯親民。
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