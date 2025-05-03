獲邀拍《鷹眼》第2季 車禍後被壓價一半 謝洛美嬲爆唔撈

憑漫威超級英雄角色「鷹眼」紅遍全球的荷里活男星謝洛美維拿（Jeremy Renner），2023年元旦遇上嚴重車禍，被剷雪車輾過，導致全身多處重傷！死過翻生的他，近日踢爆復出後曾被邀拍劇，但要他收半價薪酬，實行「趁你病攞你命」！

謝洛美2021年為影視串流平台Disney+拍攝外傳劇《鷹眼》（Hawkeye），劇集推出後大受歡迎，同劇更有性感女星希莉辛菲（Hailee Steinfeld）助陣飾演「女鷹眼」。近日謝洛美受訪時，踢爆迪士尼本想找原班人馬再演第2季，但被他拒絕！

感慨仍熱愛角色 原來迪士尼只願意支付首季薪酬的一半，謝洛美不滿地說：「拍呢套劇需要花我兩倍工作量，但只可以攞一半錢！要花我8個月時間，片酬仲要減一半？」他認為被壓價與他受傷有關：「點解係咁呢？因為我被雪車輾過，我就只值半個謝洛美嘅價錢嗎？」他自言當時從沒要求加薪，只想被公平對待，拿回首季同等薪酬。

不過，他強調事件與漫威無關：「呢個並唔係漫威嘅意思，係迪士尼……甚至唔太算係真正嘅迪士尼嘅事，係嗰啲孤寒鬼、會計搞嘅！我叫佢哋彈開！面對呢種侮辱性報價，我哋顯然無法傾得埋。」他坦言為此感到沮喪：「唔緊要，我坦然地接受呢件事，因為我個身體可能會一次又一次感謝我冇接拍，至於以後嘅事，我哋拭目以待吧！」但他直言最令他悲哀的是，他仍然熱愛「鷹眼」這個角色，亦很樂意繼續擔演。