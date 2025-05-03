「網紅女友」又爆料 李現李一桐新劇開機被騎劫

內地頂流小生李現與李一桐於2017年曾合作拍攝內地古裝劇《劍王朝》，劇中有大量情感對手戲，展現超高CP感。李現當年憑着劇集《親愛的熱愛的》「韓商言」一角經常登上熱搜，成為網絡紅人，惟之後的《劍》劇妝容及造型未能將其魅力發揮得淋漓盡致，令收視不似預期。

今次他與李一桐再度攜手合作民國懸疑劇《長風起》，劇集昨日正式開機拍攝，今次李現飾演復仇男主「上官誠明」，角色從紈絝富少轉變為以騙局反噬仇敵的江湖梟雄，故事融合懸疑、權謀元素，造型靚仔有型。而李一桐近年拍了不少劇集，今次在《長》劇飾演「江飛燕」一角，表面是戲班姑娘，實則身份殊不簡單。整部劇圍繞着二人相愛相殺的情感展開，講述他們婚後，家人一個個離奇死亡，最終引發出以謀復仇的故事。憑着兩位顏值實力派及緊張懸疑的故事，網民對此劇大表期待。

發文澄清？ 此外，網紅曉雪對李現繼續咬住唔放，她一直自稱雙方拍拖5、6年兼已見家長，並再在直播中「爆料」，公開2024年的對話截圖，內容是問對方是不是在策騎射箭，對方傳來一張盔甲照片，表示自己穿着35斤盔甲拍攝，隨後網民翻出當年李現正拍攝《國色芳華》，通告寫明當日有策騎戲份，劇中亦有穿盔甲的場景，因而再引起網民討論。不過，李現之前在社交平台發了一篇「霸總小說」，提到自己身高1米85，被解讀有心闢謠，因為曉雪稱男友身高是1米85.9，他疑以此隔空澄清。