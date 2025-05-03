未退伍先諗後路 許光漢自組工作室 進軍荷里活

正在服兵役的台灣男星許光漢預計今年8月退伍，有傳他已有發展大計，密謀退伍後成立工作室，自己做老闆，拓展演藝事業的最強版圖！

台灣男神許光漢去年8月入伍當兵，展開為期一年的替代役生活，預計今年8月15日退伍，他服役期間努力提升英語能力，似乎準備進軍荷里活。據知他密謀退伍後成立工作室，自己做老闆，為演藝事業藍圖進行長遠規劃的同時，將帶着熟悉的團隊一起離開舊公司。

許光漢近年的作品備受好評，從電視劇《想見你》到電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，每個角色均富有挑戰性，早年他在電影《陽光普照》擔任配角，精彩演出曾獲國際知名導演李安點名稱讚，指他是「台灣小生接班人」。如今他身價倍增，不僅有許多劇組排隊等着他3個月後重返演藝圈，更有指連荷里活電影《尚氣2》都等待他加盟。

柯佳嬿出書做才女 至於在《想見你》與許光漢組成CP的女星柯佳嬿，演藝事業同樣如日方中，她坦言現階段反而不急着拍戲，覺得拍戲其實很累又很消耗能量，過了30歲，她慢慢找到工作節奏後，比較花心思在生活上。

喜愛寫作的柯佳嬿最近創作了首部小說，再次拓展人生經驗，她指雖然寫作比拍攝更吃力，但還是想持續寫作，因為演戲的時候，她覺得自己比較處於角色身後，而文字就能讓讀者感受作家的狀態或價值觀，可以更認識一個人。