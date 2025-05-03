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林志玲捱凍 着背心影靚相
「台灣第一名模」林志玲最近重新活躍，頻頻到各地出席活動，前日她網晒工作花絮片段，見她在美國紐約參加時裝騷時，於戶外冒住12度寒冷天氣拍照，身穿背心的她雖然凍到震，但一埋位亦即除下外套，立即進入狀態，大擺甫士，完全看不出原來正在捱凍，表現專業。
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