孭結他Rock爆個唱 容祖兒延續「鋒」潮

天后容祖兒早前在港欣賞了謝霆鋒演唱會，深受其Rock爆演出感染。她前日在澳門開唱時，模仿霆鋒背上結他登場Solo的一幕，炒熱全場氣氛！

歌手謝霆鋒暌違香港舞台25年，早前在香港啟德體育園舉行了4場《Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會》，成為亞洲第一人寫下歷史性一頁，演藝生涯再創高峰。演唱會吸引大批紅星捧場，盛況空前！

雖然演唱會已圓滿結束，但不少觀眾仍然在回味，網上持續出現洗版式重溫霆鋒的演出片段，「鋒」潮絲毫沒有減退的迹象，連天后容祖兒亦繼續陶醉其中。前日她在《Eternity演唱會》上，模仿霆鋒背上結他登場Solo的一幕，見她身穿中性西裝，戴上眼鏡在舞台上勁歌熱舞，最後更來個經典一跳，將全場氣氛推上高潮！祖兒在演唱會上施展渾身解數，成功炒熱氣氛，她笑說：「睇完謝霆鋒！個人好Rock呀！真係想玩多隻呀！」

婷婷叫哥哥唔好再Chok 除了祖兒陶醉於霆鋒演唱會的餘韻外，謝婷婷亦在網上分享了胞兄霆鋒笑容燦爛地在台上彈結他的演出照，笑說：「哥，我認為我們是時候結束『Chok』樣時代，並多展現這種笑容……這是一個非常好的笑容。每當我看到你這樣地笑，我的心就閃耀着光芒。」粉絲留言：「原來兩兄妹以前成日唔笑，係為咗Chok樣。」