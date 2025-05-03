姜濤變裝誘惑Jeremy Edan睇中AL財力 望續「登神」前緣

男團MIRROR成員姜濤、Anson Lo、Edan與Jeremy拍攝小組團綜時爭取成為理想「旅」友，其中「登神CP」大放閃光彈，Edan笑言與Anson Lo一起應該生活無憂，姜濤則以Cosplay誘惑Jeremy。而Edan「被困」汗蒸房，隊友卻愛理不理，令他不禁高呼「冇人性」！

MIRROR首個小組團綜《呂濤米Lo Seoul》由Edan、姜濤、Jeremy和Anson Lo（AL）孭飛，他們變身Oppa出發到韓國，旅程中興奮追星、追雪及體驗傳統韓國文化，實行玩到盡。4子在下周一播出的首集重演韓國人氣戀愛真人騷，爭取歡心，目標成為理想「旅」友。

其中憑劇集《大叔的愛》彈出的「登神CP」再續前緣，Edan笑言被AL的名貴首飾吸引，冧爆表示：「同佢一齊應該可以生活無憂，同埋一齊去旅行應該唔使畀錢。」AL則覺得Edan很可愛，但又不能表露出自己的好感，相當為難。姜濤與Jeremy則互相試探，對話充滿誘惑，Jeremy問姜濤平時旅行時喜歡穿甚麼風格，姜濤指自己喜歡Cosplay，又大膽指遲些穿給對方看，有別平日的含蓄形象，相當爆笑。

掛住吹水懶理隊友 4子之後到汗蒸房做任務，Edan繼續發揮「黑氣石」本色，抽中成為留守在高溫房的成員，等待隊友挑戰合力摺100頂羊角帽的任務。毫無經驗的3人大呼困難，但他們慢條斯理地邊摺邊聊天，姜濤不禁笑說：「你哋想Edan熱死。」Edan趁着5分鐘休息時間偷偷觀看成員的進度，怎料聽到3人被問及會否擔心Edan辛苦時，竟異口同聲表示不會，Edan直指隊友「冇人性」。