娛圈單打：購票系統貴夾廢 應發展黃牛經濟

上回提到，G-Dragon嘅世巡本月展開，6月殺入澳門，原本舉行兩場，最終因為過百萬人向隅而加開一場。尋日Fan Club會員優先訂票，結果又係一殼眼淚！粉絲怒極炮轟，購票系統Cityline廢到無倫，點玩都唔夠黃牛玩！

嗱，咪以為只有「龍友」㷫爆，同樣係尋日信用卡優先訂票嘅利物浦對AC米蘭訪港賽，Cityline再次成為眾矢之的！皆因不論你幾咁摩打手、幾咁準時登入，一樣買唔到！最弔詭係，Threads竟然有網民晒出早上8:25成功購票嘅「晒命圖」，結果當然激起眾怒！

最初唔少人以為該網民買到嘅係龍哥加場飛，由於10點先至開賣，有乜理由早個幾鐘頭已買到，豈有此理！後來該網民澄清，自己買嘅係利物浦對AC米蘭，結果仲衰！皆因呢場賽事明明中午12點先開放預售，佢竟然早三粒幾鐘快人一步！外界紛紛要求Cityline交代！

難怪大家嬲成咁，以龍友親身經歷為例，有人準時10點登入Cityline，居然顯示售罄！又有龍友明明已進入購票畫面，點知一眨眼竟變成「403 Forbidden」！喂，究竟呢個係乜鬼嘢購票系統嚟㗎！

更有大量龍友怪罪主辦商，鬧爆佢哋唔想放飛出嚟，就唔好扮有會員福利！更有不少人言之鑿鑿聲稱，啲飛一早被內部及賭場擸晒！嗱，網上隨即湧現黃牛票，VVIP票價已突破3皮嘢，好嘢！文體旅局唔理、消委會冇符、競委會睇唔到、執法部門唔做嘢！計本欄話齋，香港唔好發展乜嘢盛事經濟、演唱會經濟嘞，乾脆發展黃牛產業啦！