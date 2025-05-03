重現醫生Look 大方送抱 陳豪驚喜客串派彩蛋 拍檔尖叫手震

視帝陳豪前晚以劇集《白色強人II》中「李文信醫生」造型現身劇集《虛擬情人》，大派彩蛋，令觀眾驚喜萬分。他戲裏戲外皆對新人吳文懿相當照顧，更送上「愛的抱抱」作鼓勵。

藝人陳豪前晚驚喜現身無綫劇集《虛擬情人》大派彩蛋，他以《白色強人II》「李文信醫生」身份客串登場，在醫院遇上飽受肥胖及自卑問題困擾而自暴自棄的吳文懿，他嚴厲訓斥對方一番後，送上愛的抱抱，展現關心和支持，相當暖心。

談及再次穿起《白色強人II》的戲服，陳豪直言回憶湧現：「今次主要係要演到醫者父母心嘅感覺，我會教訓同埋鼓勵，好期待自己可以喺劇入面發揮到咩作用。」講到「愛的抱抱」，他笑說：「我諗我嘅角色就係要畀人攬攬。」

獲讚Nice爆冇架子 2022年藝訓班出身的吳文懿，在拍攝《虛》劇期間仍是新人，自言知道有機會與視帝演對手戲時，一度興奮到手震，她在社交網表示：「記得當初考入藝訓班，已經Casting呢個角色，作為咩都唔識、新人演員嘅我，真係好緊張！好多謝瑋澄監製畀機會我，仲要同我細細個睇電視就好鍾意嘅陳豪合作！當收到劇本嗰刻，我攞住電話足足尖叫咗3分鐘，阿媽以為我撞邪。記得同Moses哥（陳豪）對戲，對手仲震過打冷震，佢真係好好人，唔會畀壓力，好Nice咁同我傾偈，畀我好放鬆咁樣去做戲。」而前晚一集中，王敏奕教朱敏瀚放生電，引來網民留言大讚：「畀家嫂電死咗！」