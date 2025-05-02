前作失利 背水一戰 光希連環轉場谷新片 獲眾男花式求婚

日劇天王木村拓哉的22歲細女光希，主演電影《女神降臨》後篇昨日在當地開畫。她連走多場落力宣傳，亮相直播節目之餘，又到戲院見觀眾，更獲眾男當眾求婚。

光希「犧牲色相」扮醜女，主演改編自韓國漫畫的新片《女神降臨》後篇，昨日在日本開畫。電影前篇於3月上映後，票房未如理想，最高只登上票房排名第9位。不容再失的她，昨日一早便與兩位男主角渡邊圭祐及綱啓永連走多場造勢，亮相多個直播節目宣傳。之後，3人又轉場到戲院，與有份演出的宮世琉彌、菅井友香和堀夏喜等合體見觀眾。

為配合電影劇情，光希在台上收到巨型結婚蛋糕，更獲一眾男拍檔當眾求婚。打頭陣的渡邊選擇跪地求婚以表誠意，片中與光希沒有對手戲的宮世則搞笑表示：「雖然第一次見面，請你和我結婚」，而綱啓永則表示：「最後的最後就選我吧！」最終光希被綱啓永深情打動，大讚對方表情夠真誠。電影又公開煞科片段，結束兩個多月拍攝的光希，獲導演星野和成送上花束，她眼濕濕感謝劇組人員的指導，直言獲益良多。

全家總動員賀壽 此外，昨日是家姐心美的24歲牛一，木村一家例牌總動員在網上賀壽。爸爸木村拓哉與媽咪工藤靜香分別在社交網限時動態，公開心美的「懶瞓豬」相片及寫上「Happy Birthday」。而忙於開工的光希，亦有在限時動態公開家姐的童年照送祝福。