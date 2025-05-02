暢所欲玄：相同八字 為何不同命運（下）

同一八字命格，不同的人生論斷。上回講過同一八字，以食神制殺為例，有幾種人生事業，在不同的事業圈子打拚，自然有不同人生百態。玄學的門外漢自自然認為玄學不足信，但為何在玄學圈子，同一八字，又可以推算出其人生呢？

同一八字命格，一個是醫生，一個是執法者而論。做醫生的，其劫財陽刃星，自然代表其他醫護人員，而做執法者的，自然代表其他同袍。大家的食神星都是喜歡劫財星來生旺制殺。正官星對執法者來說，代表上司或紀律，而對醫生而言，則代表名氣或醫療程序。

其他十神，傷官星對醫生來說是創新，對執法者而論，則代表為反對上司的見解。正印星為醫療報告或自己的文化水平，而執法者則是犯人文書或證據。偏印星為各自對自己行業的領悟，或受病人傳染，而執法者可理解被犯人弄傷。

用以上的例子，簡單向大家剖析，同一八字命運，為何可以論斷不同人生。其重點就是，把八字中的重點格局，與其事業圈子，不同的十神星，去代入其圈子人和事，演繹其人生的未來。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅