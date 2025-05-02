麥美恩寸「得一首歌」 吳若希宣布絕交

前「星夢一姐」吳若希（Jinny）向來與麥美恩是圈中閨蜜，曾一同主持旅遊節目，展現深厚情誼，但Jinny竟突然在社交網宣布與對方「絕交」，引起網民熱議！她寫道：「今日宣布正式同麥美恩絕交！！！」並標註麥美恩的帳號；麥美恩隨即在社交網反擊，留言暗寸：「得一首歌嘅一姐！」其後更說：「一姐Contact已Delete！」引來丁子朗「食花生」，有人更問Jinny下個Post是否宣布與方皓玟成為朋友。

這場突如其來的「絕交」風波，令不少粉絲感到疑惑，適逢Jinny剛推出新歌《感激跟你能夠遇見》，有粉絲認為她與麥美恩夾埋製造話題，為歌曲造勢。不過亦有網民揣測麥美恩並不知道Jinny出歌，相信只是閨蜜間打打鬧鬧的幽默互動，並非真正反目。

夾口供封嘴 麥美恩昨日接受本報訪問，問到跟Jinny發生甚麼事？她說：「我冇嘢回應啊！你問番一姐啦！」而Jinny受訪時只說：「Gossip of me！我唔回應啦！因為需要專心宣傳新歌同演唱會！」原來《Gossip of me》正是其演唱會名稱，昨日她趁勢公開宣傳海報，宣布月底在澳門舉行入行15周年演唱會，相中的她心口開窿展現狂野性感，有型有款。