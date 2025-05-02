獨家專訪：投資損手 自嘲蟻民 莊思明全年冇工開 敲門𢱑撈自救

藝人莊思明早前工作量少，投資股票亦損手，沒有工作的日子，曾一度懷疑自己入錯行。本身是富二代的她，也坦言要為收入憂慮，更自嘲是蟻民。

全球經濟下滑，演藝圈自然受到牽連！藝人莊思明不諱言近日比較清閒，僅需「定時」為無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》開工。雖然工作量大減，但她依然感恩，全因現時已不算她最低潮的日子，思明自爆曾經試過整年「零工作」，那時經常出現負能量及感到心灰氣餒，後來聽經理人勸導，主動到製作部敲門，向監製介紹自己：「我本身比較怕醜，不過無計可施就要硬着頭皮，估唔到又真係咁畀我接到一部劇喎，監製事後同我講話見到我真人，先知道我原來生得咁高大，佢咁啱搵緊個高妹做模特兒角色，所以就決定起用我。」

友人窩心請客 回顧這段沒有工開的日子，思明坦言令父母擔心之餘，亦不斷自我質疑：「我問自己係咪入錯行，好多嘅唔甘心，惟有唱K同行山去打發時間，療愈心情。唱K都要用錢，我啲朋友知道我當時冇乜收入，好主動咁話請我，真係好窩心。（你本身係富二代喎。）邊有人會無憂呀？首富都自有憂慮，何況我哋呢啲蟻民呢？」

如今迎來大環境經濟逆行，思明透露於股票市場投資失利：「買咗啲嘢坐晒喺度，不過知道係全世界陪你一齊蝕，我唔放售嘅話都仲有得等吓，況且我都唔算買咗好多。」隨着年紀漸長，思明指近日迷上行山，沿途與風景及山水作伴，漸漸開始有另類的體會與得着：「覺得做人其實好渺小，同大自然比較你可能只係微塵。冇咗你，水繼續流，樹會繼續長高，所有嘢都只係過程，冇乜大不了，咁樣諗就冇咁負能量！」