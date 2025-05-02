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白鹿出海一拖三 化身大力水手
白鹿身穿小背心，展現青春活力。
內地女星白鹿昨日在社交平台晒出一系列出遊靚相，並寫道：「五一快樂！」原來她與劇集《臨江仙》的拍檔曾舜晞、梁永棋和陳鑫海一起坐遊艇出海玩。
相中，白鹿身穿豹紋吊帶上衣，大晒白滑美肌。期間，她站在遊艇上，以一人之力將3位落水男士「拖上岸」，被網民戲稱為「白鹿一拖三」，更登上熱搜。
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