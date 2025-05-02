5月2日(五)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
05月02日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
阮經天撇清緋聞 驚斬斷桃花
金馬影帝阮經天前日於台灣出席公益活動記者會，直言有過混沌時期，感謝當時遇到很多貴人相助。被問到去年曾被拍得跟甜美女子約會，他即嚴肅指對方只是關係較近的朋友：「不能每次我身邊出現女生就說是女友，不然我永遠沒有辦法認識新的女生交往啦！就兩家人認識，但對方不是公眾人物不太好。」
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20250502-0502_00282_043/阮經天撇清緋聞--驚斬斷桃花
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc