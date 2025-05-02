娛樂

阮經天撇清緋聞 驚斬斷桃花

金馬影帝阮經天前日於台灣出席公益活動記者會，直言有過混沌時期，感謝當時遇到很多貴人相助。被問到去年曾被拍得跟甜美女子約會，他即嚴肅指對方只是關係較近的朋友：「不能每次我身邊出現女生就說是女友，不然我永遠沒有辦法認識新的女生交往啦！就兩家人認識，但對方不是公眾人物不太好。」
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