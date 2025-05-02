中娛星動：現身少林寺耍功夫 吳奇隆驚傳出家 劉詩詩懶理照谷劇

台灣男星吳奇隆與劉詩詩屢傳婚變，日前他現身泉州少林寺，惹來出家疑雲，不少網民猜測他步入佛門！至於劉詩詩則繼續專心事業，忙於宣傳主演新劇，就連鞠婧禕都有幫手「打Call」。

吳奇隆在2015年與內地女星劉詩詩結婚，育有一子，一直保持低調，儘管屢傳婚變消息，二人依然不願對外多談。近日，吳奇隆被拍到現身泉州少林寺，即引起網民熱議，有人留言道：「是要出家嗎？」

據了解，吳奇隆此行是參與節目拍攝，只見他身穿橙色T恤，與其他小武僧一起練習武術。曾是運動員的他，是台灣柔道和跆拳道的雙冠軍，即使已經54歲，依然身手矯健。在相關照片中，吳奇隆單腳抬高，動作靈活，筋骨的柔韌性不容小覷，他還在師傅的指導下，學習少林寺的傳統武術！

鞠婧禕仗義幫拖 至於劉詩詩則繼續工作至上，為近日在內地開播的劇集《淮水竹亭》宣傳，並與主演張雲龍、丁禹兮和孟子義等先後亮相直播間，大玩遊戲。其中，劉詩詩更模仿近期Hit爆的韓星金宣虎「單眼笑」一幕，可惜失敗，並自嘲不會眨眼。至於跟劉詩詩交情不俗的鞠婧禕亦特別為《淮》劇打Call，並喊對方做姐姐，一度上了熱搜。

而《淮》劇截至昨日，網上熱度及本周播放量都跑贏孫儷的《蠻好的人生》以及宋祖兒的《無憂渡》，成績相當不俗！