陳奕迅日本開騷 妻女同行

歌手陳奕迅（Eason）一有時間便抽空陪伴家人，近日他就做孝順仔，陪爸爸到元朗食茶記，還大晒親民本色，笑容滿面與街坊揮手打招呼。另外，將於明日在日本開騷的他，日前便與太太徐濠縈及女兒陳康堤到東京，有網友拍下他們一家三口現身東京機場的照片，大讚20歲的康堤氣質出眾。