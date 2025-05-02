陳年戀情 頻擺上枱 胡杏兒被篤中死穴 吳卓羲示愛解圍

一眾無綫經典小生花旦胡杏兒、楊茜堯、鍾嘉欣、胡定欣、吳卓羲和林曉峰前晚世紀合體，現身珠海參與直播節目。杏兒被篤中黃宗澤這個死穴，定欣立即奸笑，幸得吳卓羲幫手解圍，還笑言一早已想追求杏兒。

多位昔日無綫女神和小生聚首一堂，前晚在珠海拍攝直播節目《今晚好犀利》，還合唱多首金曲。早前定欣和嘉欣表示開騷前會約見面，當時杏兒舊愛黃宗澤亦在場，還問今次節目為甚麼不預他，誰知定欣直言杏兒都會出席，令黃宗澤笑到手震。今次節目眾人一出場，黃宗澤好兄弟吳卓羲就跟杏兒說，想不到她生完幾個小朋友仍勁Fit：「早知道我就追你喇，以前唔敢……唔好意思。」杏兒就指他玩了20多年，不要亂說，場面搞笑。

玩遊戲時，杏兒剛好抽到黃宗澤上周節目留下的問題，定欣在旁奸笑，吳卓羲見狀就趁杏兒未睇題目時搶答，避免尷尬，被大讚與黃宗澤是真正好兄弟。

當中有一個環節是讓眾女神於兩位圈中型男之中二選一，當中鍾嘉欣秒選林峯，杏兒和定欣就為了內地票房一哥沈騰而放棄靚仔胡歌。至於楊茜堯就堅定地選了內地上位小生鄧為，不過嘉欣、杏兒、定欣就直認不太認識他，令全場爆笑，搞到楊茜堯開始力Sell偶像，少女心大爆發。

愛的說話 茜堯落淚 另外，節目又安排「愛的說話」環節，當中就有楊茜堯老公羅子溢、愛女小珍珠及細仔的錄音，羅子溢就說：「咁多年嚟辛苦你喇，喺我哋三個心目中，你係最好嘅媽咪、最滿分嘅媽媽、最好嘅老婆。」令她感動落淚。