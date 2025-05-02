惠英紅劍指影后大滿貫 馬麗攻「最冷五一檔」 薛凱琪零片酬義演

導演劉偉強執導、內地女星馬麗和惠英紅主演的新戲昨日舉行首映禮，有份參演的薛凱琪未能到場，但劉偉強大爆她不收片酬演出，而成為首位香港女星榮登華表獎影后的惠英紅，願望是獲金雞影后，圓大滿貫影后心願。

電影《水餃皇后》昨日在西九舉行盛大首映禮，導演劉偉強率領一眾戲中演員包括馬麗、惠英紅、袁富華及林愷鈴等現身，出席的藝人還有黃德斌、譚俊彥及朱敏瀚等，劉偉強表示拍戲今時不同往日，以前一年拍幾部電影，現在很難遇到好劇本，今次故事以真人真事改編，笑言是搶回來拍，又形容馬麗是「天跌落嚟」助他一把，沒有她便不成事。

劉偉強又點名感激薛凱琪，指對方知道製作費緊絀後，主動提出不收分文義務演出，並叫他將片酬用於製作上。談到外界批評今年是「最冷五一檔」，劉偉強表示不會在意：「因為係全世界經濟問題，並唔只係電影界嘅事。」他透露走訪了多個地方宣傳，更以故事發生的60年代作譬喻，當時經濟跟現今香港一樣差，自言以前做不到導演便做攝影師，奉勸電影人不要自怨自艾，希望寒冬過後便是春天。

一日趕6場謝票 馬麗表示跟劉偉強合作是福氣，對角色很有共鳴，現為內地票房最高女演員的她，坦言對票房確有無形壓力，今次來港一天連走6場謝票，未有時間到處玩。惠英紅早前打破歷史成為首位港產華表影后，她對獲獎感開心，認為是大肯定，感恩希望親口多謝導演：「第一屆影后破咗紀錄，係以動作片攞獎，第二次50歲年紀攞獎，喺史冊上都係一個紀錄，（差金雞影后？）我未退休，對自己有信心，我今年仲係好後生啫！（想集齊一套影后？）呢個係願望，一定要努力。」透露稍後上映的電影自己也十分期待，笑言總會有機會。

而袁富華與惠英紅在《水》片中只是擦身而過，笑言想導演加一場二人戲份，惠英紅笑言：「搞婚外情囉？」袁富華表示友情戲亦可，欣賞對方永不言敗的精神，希望將來再合作，惠英紅建議可合作演反派，自言演反派也不差。