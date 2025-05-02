低調接劇止戲癮 岑麗香孖苗僑偉查案 隨時「返娘家」

藝人岑麗香自去年復出拍劇後，片約隨即浪接浪，近日更被爆夥拍型男苗僑偉拍攝懸疑犯罪劇，拍檔包括昔日無綫夥伴謝天華、張松枝、李天翔、周家怡及靚女何佩瑜等，眾人現時於佛山開工，劇集之後隨時在無綫黃金檔播映，香香終有機會「返娘家」喇！

現年40歲的前無綫花旦岑麗香（香香）樣子甜美，而且觀眾緣甚佳，入行多年一直受劇迷喜愛。香香婚後為照顧家庭而息影多時，直至去年偕陳家樂拍攝HOY TV新劇《我愛九龍城》，劇集預計稍後才正式推出，但香香似乎拍開有戲癮，近日已低調再次進組，與苗僑偉合作演出寰亞及內地影視平台合作投資的新劇《重案解密》，劇中兩人飾演執法人員，拍住上偵破奇案，令劇迷引頸以待。

去年香香被指「倒戈」助陣HOY TV，今次以寰亞與無綫多時的合作關係推測，不難相信《重》劇很有可能繼《家族榮耀》、《疊影狙擊》及《家族榮耀之繼承者》後，再獲安排於翡翠台黃金檔時段播放，換句話說香香終有機會「返娘家」！至於苗僑偉已相隔4年未有接拍港劇，今次投資方安排他化身神探破案，孭重飛與香香、周家怡、何佩瑜及謝天華等鬥戲，卡士甚具睇頭。

着避彈衣重裝開工 據悉，《重》劇將多個真實重案改編，以單元故事形式呈現，已在佛山拍攝了一段時間，開工期間吸引不少途人圍觀，亦有網民公開相關路透花絮。今次苗僑偉與香香有不少動作戲，日前齊齊穿上避彈衣拍外景，香香更有多場戲要穿着連戲皮褸，幸而現時天氣未算酷熱，否則會相當辛苦。面對粉絲追星，苗僑偉表現親切，頻頻停步讓大家集郵，網民大讚他型爆，狀態Keep得好好。而身為《重》劇「主帥」的製作人梁家樹回覆記者查詢時，只簡單說：「暫時唔適宜宣傳有關內容，等待平台（投資方）指示。」

完成內地戲份後，大隊將緊接回港拍攝，但日前是香香細仔「小腰果」JuJu的4歲生日，她專程搭高鐵返港為囝囝慶祝，一家四口齊齊切蛋糕，相當溫馨。香香沿途拍片並Po上社交網，但因普通話麻麻，將「高鐵」講成「膠鐵」，又問大家：「其實大家明唔明我講緊乜？」相當搞笑。