90年代挪威雙人女子組合M2M憑少女情歌紅極一時,解散22年後,她們於去年重組並宣布舉行全球巡迴騷,前日來港於伊館開唱,全場爆滿。M2M兩位成員出場時對唱《The Day You Went Away》,觀眾興奮全場大合唱,其後成員Marion真情剖白兩人巧遇時傾復合的經過。表演大熱歌曲《Pretty Boy》前,Marion指寫歌時只有14、5歲,歌詞是關於傾慕美麗男孩,但現已為人母誕下一子,唱這首歌時想起的是兒子。

之後Marion換上閃爍戰衣從觀眾席中冒出,唱出《What You Do About Me》,一路走上山頂與觀眾握手與合照,引起哄動。到Encore環節,她們唱出首本名曲《Don't Say You Love Me》,Marion演唱時亦再次落台,令觀眾High爆!