天后叫座力今非昔比 Beyonce世巡首站滯銷 「割喉價」散飛

美國流行樂壇天后Beyonce的世界巡迴演唱會《Cowboy Carter Tour》周一晚於美國洛杉磯一所體育館展開，以往Beyonce開騷一票難求，但今次好景不常，首場騷已出現門票滯銷，被迫割價促銷的慘況。

有網民指直到頭場7點開騷前，購票網站的座位圖仍然顯示有超過3,000張門票未出售。其實上周已有人發現門票滯銷，更指主辦方見形勢不對，但求促銷將巡演門票降價至20美元（約156港元），比價值21.39美元（約167港元）的快餐店與賣座電影《MINECRAFT：我的世界大電影》（A Minecraft Movie）聯乘兒童餐更便宜。不過雖然出動到「割喉價」，但銷情仍未見好轉，其實早於2月Beyonce宣布舉行巡唱並公布售價時，就有不少粉絲抱怨票價太貴。

疑受老公醜聞拖累 此外，也有傳媒估計今次Beyonce開騷門票「賣唔去」，極有可能與其歌手老公Jay-Z被好友Diddy的性醜聞拖累有關。去年12月，一名女子聲稱於2000年，年僅13歲的她遭Jay-Z與Diddy輪姦。雖然女方已於今年2月撤銷訴訟，但Jay-Z夫婦已聲名受損。

不過Beyonce的製作公司Parkwood Entertainment與演唱會主辦單位Live Nation在首場騷完畢後，已於社交網出Po宣布Beyonce首場騷門票售罄。Beyonce今次的巡唱將為期3個月，共開32場，之後將移師到歐洲演出。