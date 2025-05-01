暢所欲玄：打工仔保飯碗方法

作為打工仔除了要得到上司、老闆賞識外，更要遠離小人是非！要增強事業運與貴人運，必須留意「環境能量」與「個人氣場」。

1.座位背後有靠：座位後方最好有實牆或穩固的文件櫃，避免背對門或通道，可減少背後是非，讓上司對你有信任感。若無法改變座位，可在椅背掛一件深色外套或放置靠墊，強化氣場。

2.避開「尖角煞」：若座位正對尖銳物品（如櫃角、機器邊角），可用小盆栽或布簾遮擋，減少衝突壓力，避免無形中阻礙人際關係。

3.擺放「金龍玉璽」：若然是公司大老闆或管理階層， 可擺放「金龍玉璽」於工作枱的左手邊，因為左青龍右白虎，有助加強威嚴及領導能力，幫助自己步步高陞、官運亨通。

4.放馬助你升職：如果你想在工作上有變動、轉工或升職，可在家中每年的驛馬位放一隻馬，馬頭向窗或門，來催旺驛馬星，加強轉動的能力，助你馬到功成。

5.家居大門與客廳的「明堂」開闊：家中大門入口處保持乾淨明亮，避免堆積雜物，象徵事業前途暢通。客廳可擺放「流水擺設」或圓葉植物（如發財樹），流動的水氣與生命力，有助招來貴人扶助，職場上自然順順利利！

堪輿學家陳定幫師傅