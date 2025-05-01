鄭伊健 旺角搵食被捕獲

近日有網民貼出在旺角食店偶遇「不老男神」鄭伊健與太太蒙嘉慧的照片，寫道：「在王祖藍推薦的美食餐廳裏吃飯，竟然偶遇古惑仔陳浩南，感覺中了五百萬一樣開心」。相中鄭伊健全黑打扮跟友人聚餐，網民讚他凍齡有術：「過年的時候在香港玩遇到的，這個年紀，身材是真好，平常肯定健身。」