娛樂

鄭伊健 旺角搵食被捕獲

近日有網民貼出在旺角食店偶遇「不老男神」鄭伊健與太太蒙嘉慧的照片，寫道：「在王祖藍推薦的美食餐廳裏吃飯，竟然偶遇古惑仔陳浩南，感覺中了五百萬一樣開心」。相中鄭伊健全黑打扮跟友人聚餐，網民讚他凍齡有術：「過年的時候在香港玩遇到的，這個年紀，身材是真好，平常肯定健身。」
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