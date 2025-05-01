年底大巨蛋開跨年騷 蔡依林美國排舞 秒變大學生

台灣樂壇天后蔡依林（Jolin）日前透露相隔6年、本月將推出新專輯，而她正密鑼緊鼓拍攝新作MV及練舞，她於社交平台晒出在美國洛杉磯的照片，見紮了辮子的她身穿輕便長袖衫，搭配牛仔長裙及戴CAP帽，舒適又時尚，並寫下「排舞後的悠閒時光，咖啡和陽光」，44歲的她令網民驚呼「這背影簡直女大學生」，網民除了讚她青春感十足，亦不忘留言催促偶像：「姐很悠閒，我們已經等不及新專輯啦」。

除了出碟，有指Jolin將於今年12月在台北大巨蛋舉辦新一輪巡唱，並開足8場，是首位在大巨蛋連唱最多場的女歌手，由聖誕節唱到跨年，與歌迷倒數迎接2026年來臨。

五月天獲周杰倫打Call 而台灣天團五月天將於6月在大巨蛋開25周年巡唱，同樣舉行8場，成為首組在大巨蛋開唱的華語組合，今次是他們暌違9年重返台北開唱。主音阿信在社交網轉發演唱會海報後，周杰倫亦幫忙轉發，並寫下「五月天演唱會要來了，請注意」，之前他首攻大巨蛋時邀得五月天擔任嘉賓，粉絲都期待他們再度同台。

此外，新加坡天后孫燕姿為慶祝出道25周年展開世界巡演《就在日落以後》，昨日官宣將於8月16、17日在台灣高雄巨蛋開唱，是她首次攻高雄巨蛋舞台。