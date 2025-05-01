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白敬亭空降新加坡耍帥
內地小生白敬亭上周低調現身新加坡出席品牌晚宴活動，以一身西裝帥氣打扮登場。之後他抽空於當地四出觀光，更被野生捕獲，包括他於當地著名地標魚尾獅像作勢「張開雙手接水」，這個「招牌遊客動作」獲網民大讚可愛貼地。白敬亭受訪時指會在當地多留數天遊玩及享受美食。
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