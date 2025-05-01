中娛星動：被指紅了不認人 楊丞琳反擊 斥Makiyo惡意造謠

台灣天后楊丞琳樹大招風，近日更被台日混血女星Makiyo（川島茉樹代）怒插她忘恩負義，紅了不認人。楊丞琳隨即反擊指對方惡意造謠，將保留採取法律手段追究。

Makiyo向來敢言，不時得罪圈中人，近日大爆演藝圈交朋友都要用真心，但亦有遇到對方忘恩負義的經驗，她之後索性自揭這位女星就是楊丞琳，引起外界爭議！Makiyo在節目中提到當年自己比較早紅，楊丞琳一直焦急未上位，因此收入有限手頭緊，Makiyo都沒有計較，出去玩也是由她出錢。之後楊丞琳紅了，在一個活動上，Makiyo的母親看到楊丞琳，卻被當作不認識，因而當場鬧爆楊丞琳。

事件不斷發酵，楊丞琳前日隨即發文反擊：「Makiyo小姐的無端指責和攻擊，一切均為編造，屬不實言論，此為惡意造謠行為，因此無從回應。望故友保持良好心情，祝福一切都好。」並透過工作室發表聲明：「相關言論係個別人士惡意捏造、歪曲事實，無端指責與攻擊，屬於惡意造謠行為，嚴重損害楊丞琳女士名譽。楊丞琳女士始終秉持真誠態度對待工作與朋友，從未有任何違背公序良俗或傷害他人之舉。」更強調工作室將保留採取法律手段追究相關責任人法律責任的權利，以維護藝人合法權益。Makiyo再補一刀：「這個故事是媽媽親身體驗談啦，也希望楊丞琳一切都好，我很想她的。」火藥味十足，隨時告上法庭。

獲陳妍希潘瑋柏力撐 身為楊丞琳好友的台灣女神陳妍希於社交網出Po力挺，晒出一張跟對方的合照，並寫下：「寶貝是從我還是完全新人的時候，就很照顧我的一個人，我看到的她從來都沒有變過。」同時，另一位好友潘瑋柏亦發文：「20幾年沒感覺你紅（變）過，我們懂你啦。」